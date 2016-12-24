В Саранске на два месяца перекроют участок дороги на Строительной улице

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Как сообщает городская Администрация, с 1 июля до 31 августа будет временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги от здания №60 по пр. Ленина до здания №1Е по ул. Строительной.
Делается это для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при строительстве моста-путепровода.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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