В Саранске на два месяца перекроют участок дороги на Строительной улице

Как сообщает городская Администрация, с 1 июля до 31 августа будет временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги от здания №60 по пр. Ленина до здания №1Е по ул. Строительной.

Делается это для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при строительстве моста-путепровода.



