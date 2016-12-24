В Ковылкино два брата ответили в суде за смертоносное избиение посетителя бара «Провокация»

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Суд в Мордовии определил меру наказания двум братьям из Ковылкинского района 21 года и 29 лет от роду, конфликт с которыми закончился для 23-летнего молодого человека гибелью. В зависимости от содеянного они обвинялись по двум статьям УК РФ - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц.
По информации Следственного комитета по РМ, в ходе дознания было установлено, что в ночь на 19 марта прошлого года в городе Ковылкино братья находились в баре-ресторане «Провокация», где также отдыхал 23-летний Данила Анашкин. Между ним и одним из братьев на крыльце заведения произошла ссора - на почве ранее сложившихся неприязненных отношений.
В конфликт вмешался и второй брат, вдвоем они нанесли парню удары по голове и туловищу. В ходе расправы старший братец ударил Анашкина кулаком по лицу, когда тот стоял на крыльце спиной к металлическим перилам. Молодой человек упал с трехметровой высоты на тротуарную плитку и оказался обездвижен.
В бессознательном состоянии его доставили в медицинское учреждение, где через два дня он скончался от черепно-мозговой травмы, несмотря на своевременно оказанную помощь.
Непосредственному виновнику гибели молодого человека суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, второму – 2 года лишения свободы условно.
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