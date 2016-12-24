В Мордовии решили поддержать проекты по созданию кемпингов

В рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Мордовии из федерального бюджета предоставлена единая субсидия в размере 30 миллионов рублей.

Эти средства будут направлены на государственную поддержку новых туристических инициатив. Минэкономики РМ объявлен соответствующий конкурс по трем направлениям:



- создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок. Максимальный размер субсидии – 5 000 000 рублей. Уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии

- разработка новых туристических маршрутов. Максимальный размер субсидии – 5 000 000 рублей. Уровень софинансирования не установлен

- приобретение туристического оборудования. Максимальный размер субсидии – 2 000 000 рублей. Уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии.



Ознакомиться с текстом порядка конкурсного отбора можно по ссылке: https://mineco.e-mordovia.ru/upload/medialibrary/577/..



Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе – с 24.06.2024г. по 23.07.2024г.



Направить заявку в ГИИС «Электронный бюджет необходимо по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/activity.

Отметим, что кемпинги для Мордовии – это новое направление в развитии туристической инфраструктуры. Сам кемпинг представляет собой оборудованный летний лагерь для автотуристов c палатками или легкими домиками с выделенными местами для стоянки автомобилей.