Завод «Электровыпрямитель» стал территорией для проведения пожарно-тактических учений

Как сообщает МЧС по РМ, на территории завода «Электровыпрямитель» были проведены пожарно-тактические учения по отработке действий личного состава ведомства и работников предприятия при ликвидации условного пожара.

По легенде учений, на 4-м этаже административно-бытового корпуса произошло возгорание с угрозой распространения огня на верхние этажи.

Прибыв к месту вызова, огнеборцы приняли меры по локализации очага возгорания. Звено газодымозащиты проводило разведку и поиск условных пострадавших. В результате, были эвакуированы четверо работников предприятия, которые оставались в здании.

Один из условных пострадавших находился в бессознательном состоянии, его вынесли на носилках. Условный пожар был ликвидирован.

Как отмечается, поставленные в ходе учений задачи по тушению условного пожара были выполнены.