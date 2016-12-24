Завод «Электровыпрямитель» стал территорией для проведения пожарно-тактических учений

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Как сообщает МЧС по РМ, на территории завода «Электровыпрямитель» были проведены пожарно-тактические учения по отработке действий личного состава ведомства и работников предприятия при ликвидации условного пожара.
По легенде учений, на 4-м этаже административно-бытового корпуса произошло возгорание с угрозой распространения огня на верхние этажи.
Прибыв к месту вызова, огнеборцы приняли меры по локализации очага возгорания. Звено газодымозащиты проводило разведку и поиск условных пострадавших. В результате, были эвакуированы четверо работников предприятия, которые оставались в здании.
Один из условных пострадавших находился в бессознательном состоянии, его вынесли на носилках. Условный пожар был ликвидирован.
Как отмечается, поставленные в ходе учений задачи по тушению условного пожара были выполнены.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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