В Мордовии суд огласил приговор двум «дропперам»

Двое парней из Новосибирской и Свердловской областей выслушали приговор суда за «дропперское» участие в мошеннических атаках на жителей Мордлвии. Молодые люди в возрасте 26 и 27 лет подыскивали для дистанционных аферистов банковские карты для обналичивания похищенных денежных средств.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования была установлена схема вовлечения молодых людей в криминальную деятельность. Парни нашли в интернете информацию о возможности дополнительного заработка и согласились за вознаграждение подыскивать граждан, готовых предоставить в их распоряжение свои банковские карты. Это делалось под предлогом легальной торговли криптовалютой.

Информацию о номерах и PIN-кодах «дропперы» предоставляли организаторам преступного бизнеса. С помощью этих банковских карт телефонные мошенники могли благополучно обналичивать похищенные у жителей Мордовии деньги. Один из них, житель Ковылкинского района, перечислил на пресловутые «безопасные счета» 1,5 миллиона рублей, которые взял в кредит.

Оперативникам уголовного розыска удалось выйти на пособников аферистов. Их личности были установлены. Вину в содеянном жители Новосибирской и Свердловской областей признали полностью.

Одному из них суд дал 2 года 3 месяца лишения свободы, второй был приговорен к 4 годам 4 месяцам заключения. Отбывать наказание парни будут в колонии общего режима.