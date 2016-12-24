Илья Коробко расскажет молодежи Мордовии, как построить карьеру в мире кино

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Российское общество «Знание» совместно с Госкомитетом РМ по делам молодежи и Республиканским молодежным центром выступили организаторами просветительской площадки для молодежи Мордовии. Спикером на встрече в рамках празднования Дня молодежи станет актер театра и кино Илья Коробко.
Он расскажет о российской киноиндустрии, актерской карьере, возможностях попробовать себя в совершенно разных видах творческой деятельности.
Встреча пройдет 29 июня в Мордовском национальном драматическом театре (Саранск, ул.Советская, 27). Начало мероприятия в 16:00.
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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