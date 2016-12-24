Илья Коробко расскажет молодежи Мордовии, как построить карьеру в мире кино

Российское общество «Знание» совместно с Госкомитетом РМ по делам молодежи и Республиканским молодежным центром выступили организаторами просветительской площадки для молодежи Мордовии. Спикером на встрече в рамках празднования Дня молодежи станет актер театра и кино Илья Коробко.

Он расскажет о российской киноиндустрии, актерской карьере, возможностях попробовать себя в совершенно разных видах творческой деятельности.

Встреча пройдет 29 июня в Мордовском национальном драматическом театре (Саранск, ул.Советская, 27). Начало мероприятия в 16:00.