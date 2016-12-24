17 миллионов гостей посетили Выставку «Россия»

26 июня на Международной выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, приехавший на Выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что Выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна», — отметил Егор Морозов.

Гости получили подарки от Выставки «Россия» и Правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

«Сегодня нашу Выставку посетил 17-миллионный гость. Егор и вся его семья приехали к нам из Волгограда, а в подарок получили поездку в Нижний Новгород. Сейчас на нашей Выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки. Хочу напомнить, что 8 июля Выставка закрывается: те, кто еще не успел ее посетить — милости просим в гости!» — сказала генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

В рамках путешествия Егор Морозов вместе со своей семьей посетит самые красивые и значимые места Нижнего Новгорода — Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Также 17-миллионного гостя и его родных ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец — город, основанный Юрием Долгоруким, сегодня знаменит сохранением традиций и народными художественными промыслами.

«Мы предложим семье 17-миллионного посетителя насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород — 100% настоящая Россия! Здорово, что организаторы Выставки «Россия» предоставили возможность посетителям вживую ознакомиться с одним из субъектов нашей большой и красивой страны!» — сказал заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

15 июня Выставку «Россия» посетил шестнадцатимиллионный гость. Им стала семилетняя Елизавета из Москвы. На Выставку она приехала вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной. Елизавету поздравили на стенде Самарской области и вручили сертификат на семейное путешествие по этому региону.

Пятнадцатимиллионного посетителя на Выставке, которым стала Наталия Корнеева из Ялты, встретили 5 июня. Поздравили юбилейного посетителя на стенде Северной Осетии — Алании. Ей подарили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия — Алания, где в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие образования Республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу.

6 апреля на площадке торжественно приветствовали десятимиллионного посетителя, им стал Константин Панфилов, приехавший со своей супругой из Ярославля. От Выставки «Россия» и Госкорпорации «Росатом» они получили сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.