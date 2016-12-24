Здание Латышовской школы вызывает беспокойство у прокуратуры

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По информации надзорного ведомства, в Кадошкинском районе прокурорские работники провели проверку исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних.
При визуальном осмотре здания Латышовской средней общеобразовательной школы были выявлены многочисленные трещины, разрушения кладки стен и цоколя по периметру здания. При этом, обследование технического состояния здания школы с привлечением специализированной организации не проводилось.
По мнению прокуратуры, это обстоятельство не позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию здания школы, в том числе своевременное обнаружение фактов ненадлежащего состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.
В результате, прокуратура района направила в суд иск к Латышовской школе и администрации Кадошкинского района о возложении обязанности провести обследование технического состояния здания школы с привлечением специализированной организации.
Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил.
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