В Лямбирском районе власти заплатят девочке 50-тысячную компенсацию за укус бродячей собаки

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В Мордовии суд удовлетворил иск прокуратуры к Администрации очередного муниципального образования, где не была должным образом организована работа по отлову безнадзорных животных. По информации ведомства, раскошелиться придется Администрации Лямбирского района.
В ходе проведенной проверки по заявлению местной жительницы было установлено, что в мае 2024 года в селе Атемар 8-летняя девочка подверглась нападению бродячей собаки – животное вцепилось зубами в бедро девочки.
Обязанность по организации отлова животных без владельцев законом возложена на органы местного самоуправления, которые с этой задачей не справились. С целью защиты прав несовершеннолетней прокуратура направила в суд иск о взыскании с Администрации Лямбирского района компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки.
Судом исковые требования были удовлетворены, компенсация определена в размере 50 тысяч рублей.
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