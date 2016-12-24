Из Мордовии отправлен очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

В Мордовии волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» приняли участие в отправке гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

- Ребята должны знать о том, что дома о них помнят, - подчеркнула заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в РМ Ольга Филеткина. - Продолжая отправлять гуманитарные грузы на передовую, мы верим, что тем самым помогаем сохранить жизни наших бойцов.

Ольга Филеткина отметила существенный вклад всего актива партии «Единая Россия» в системную помощь военнослужащим – посылки бойцам передавали местные отделения партии из районов республики. В составе гумпомощи - продукты длительного срока хранения, бутилированная вода, медикаменты, маскировочные сети, предметы личной гигиены и многое другое.