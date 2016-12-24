В Саранске открыли мемориальную доску памяти Василия Учайкина

К 90-летию со дня рождения советского государственного и политического деятеля, Почетного гражданина Республики Мордовия Василия Семеновича Учайкина в Саранске на доме по улице Советской, где он проживал, открыта мемориальная доска. В торжественном мероприятии участвовали представители органов государственной власти, Саранской митрополии и общественности.



Василий Семенович Учайкин родился 24 июня 1934 года в селе Симкино (сейчас Большеберезниковский район Мордовии) в крестьянской семье. Когда ему было 7 лет, началась Великая Отечественная война. мальчику пришлось с детских лет работать наравне со взрослыми. После окончания Ульяновского сельскохозяйственного института Василий Учайкин вернулся на малую родину. Он прошел трудовой путь от ветеринарного врача машинно-тракторной станции до первого заместителя министра. А с 1978 по 1991 год возглавлял республиканское правительство.



На открытии мемориальной доски к собравшимся от имени Главы Мордовии Артёма Здунова обратился Председатель Правительства республики Дмитрий Поздняков:



«Василий Семенович внес неоценимый вклад в развитие Мордовии. Он уделял большое внимание комплексному развитию социальной сферы. Под его руководством была создана сеть школ и детских садов, газифицированы городские и сельские населенные пункты, построено большое количество жилья и проложены автомобильные дороги. Заметно изменился облик городов, райцентров и населенных пунктов, они стали более привлекательными и благоустроенными. Своим умением эффективно решать поставленные задачи он завоевал авторитет в республике и за ее пределами. Его многолетняя и безупречная работа отмечена высокими государственными наградами. Глубокие знания Василия Семеновича, его практический опыт и мудрость были востребованы и тогда, когда он вышел на заслуженный отдых. Он всегда оставался в строю, был полон сил и желания служить родной Мордовии. Уделял внимание патриотическому воспитанию молодежи, развитию ветеранского движения. Много лет он был заместителем председателя Консультативного Совета при Главе Республики Мордовия и председателем ветеранской организации при Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия. Он оставался верным своим идеалам и честно трудился на благо страны. Наша с вами задача сохранить добрую и светлую память о Василии Семеновиче Учайкине и передать уникальное наследие для воспитания будущих поколений. Желаю всем мира добра и новых успехов во имя процветания нашей Родины!».



На митинге присутствовали семья, друзья, соратники, бывшие коллеги Василия Учайкина. В их воспоминаниях он остается человеком, который был предан Отечеству, любил свою малую родину и мордовский народ.



«Большое спасибо всем, кто пришел на открытие мемориальной доски в память о моем отце. Сегодня здесь собралось очень много людей, а, значит, все, что он делал, все что он создавал и продвигал, было не зря. Он вместе со своими коллегами сделал все возможное, чтобы наша Мордовия развивалась, росла, хорошела, становилась той, которой мы видим ее сейчас», - сказала дочь Василия Семеновича, Людмила Учайкина.