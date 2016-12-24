Жительница Мордовии неудачно поторговала свадебным платьем дочери

В саранский отдел полиции с заявлением о совершенном мошенничестве обратилась 46-летняя жительница поселка Ялга. Женщина в процессе продажи свадебного платья своей дочери лишилась крупной суммы денег.

По информации МВД по РМ, платье было выставлено на популярном сайте бесплатных объявлений. На него тут же нашлась покупательница, пожелавшая приобрести наряд за 15 тысяч рублей по безналичному расчету. Она попросила жительницу Ялги прислать ФИО и сообщить адрес, куда можно приехать за платьем.

Вскоре на почту женщины пришло письмо со ссылкой на страничку некоего сайта. Там требовалось ввести данные банковской карты, на счет которой по требованию покупателя она перевела с другой своей кредитки 15 тысяч рублей. Якобы, это было необходимо для страхования сделки.

Далее продавец, не задумываясь, ввела в окошко пришедший ей в СМС код. В результате, с ее карты были списаны «страховые» 15 тысяч рублей. Женщину попросили не беспокоиться, дескать, она не прошла условия кодификации и рекомендовали вновь пополнить баланс карты на 28 тысяч рублей. После пополнения и эта сумма была моментально списана со счета потерпевшей.

После того жительница Ялги решила позвонить своим детям, которые рекомендовали незамедлительно заблокировать карту и сообщить о случившемся в полицию. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

В полиции призывают граждан быть бдительными при совершении действий с банковским картами и соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошеннических действий.

Необхолимо проявлять осторожность, если продавец пытается узнать банковские данные ваших счетов и карт, присылает ссылки и QR-коды – не открывайте их и не сообщайте личную информацию.