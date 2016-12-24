В Саранске лишенный прав водитель «Лады» «подбил» минивэн «Мерседес»

По информации Госавтоинспекции республики, 25 июня в 16.17 на ул. Косарева в Саранске 35-летний лишенный прав водитель за рулем автомашины «Лада 2112», по предварительным данным, проявил невнимательность и совершил столкновение с минивэном «Мерседес-Бенц Вито» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП товарищ из «Лады» с различными травмами доставлялся в больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Водитель «Мерседеса» трезв, на него составили протокол за езду без страховки.

А вот водителя отечественной легковушки привлекли к административной ответственности по целому букету статей - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за езду будучи лишенным прав, за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и т.д.