Жителя Саранска будут судить за оружейное собирательство

В столице Мордовии перед судом предстанет 35-летний местный «коллекционер» всяких оружейных поделок. Молодой человек обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

По информации МВД по РМ, в феврале этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и УФСБ по РМ установили причастность фигуранта к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. В ходе обыска в квартире обвиняемого правоохранители обнаружили пистолет, переделанный из сигнального модели «STALKER 917-UK, стеклянные и металлические банки с промышленно изготовленным бездымным порохом, 30 патронов калибра 9 мм, 4 пачки капсюлей для патронов, 2 пачки патронов калибра 7,62х39, цевье с рукояткой насоса, 3 предмета, схожих с пистолетом, 4 баллончика СО2, бейсбольную биту с колючей проволокой, предмет похожий на клинок с хвостовиком серого цвета, устройство для снаряжения патронов.

При дознании выяснилось, что огнестрельное оружие житель Саранска приобрел в 2014 году у неизвестного ему водителя службы такси, который подвозил его до дома. За переделанный пистолет он заплатил 5 тысяч рублей и хранил его в своей квартире.

Порох в металлической банке нашел в июле 2021 года около дачного дома, расположенного в Октябрьском районе Саранска. А в ноябре 2023 года около 10 граммов бездымного пороха извлек из имеющихся у него строительно-монтажных патронов.

Молодой человек пояснил, что хранил оружие и боеприпасы без цели сбыта, хотя и осознавал, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.