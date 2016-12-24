Нацпроект поможет бизнесу Мордовии развивать производство игрушек

В рамках Недели социального предпринимательства по профильному национальному проекту Минэкономразвития РФ и центры «Мой бизнес» продолжают медиапроект, который знакомит с предпринимателями других регионов, даёт возможность обменяться бесценным опытом и идеями в социальном бизнесе.

Акцию поддержало региональное Министерство экономики, торговли и предпринимательства совместно с центром «Мой бизнес» Мордовии.

Сегодня речь пойдет о социальном предпринимателе из Волгограда. История успеха Георгия Семихова и его отношение к любимому делу - хороший пример для всех, в том числе и для социально ориентированных предпринимателей Мордовии. И для тех, кто еще только планирует открыть свое дело, кто хочет восстанавливать и развивать традиции мордовских народов, создавая игрушки, сувениры и утварь с местным, любимым многими жителями и гостями региона, колоритом мордовской глубинки. В свою очередь центр «Мой бизнес» всегда готов оказать все необходимые меры поддержки в режиме «одного окна».

Социальный предприниматель занимается производством как современных, так и старинных, исконно русских игрушек. Созданные в лучших национальных традициях, они развивают моторику, внимание, воспитывают эстетические чувства у детей.

Фабрика по производству Царицынских игрушек берет свое начало в 2008 году. Открывая предприятие 16 лет назад, Георгий Семиховруководствовался идеей создания игрушек для наших детей, для будущего поколения. Именно поэтому вместе с социальным предпринимателем бок обок работают историки, культурологи, педагоги и психологи.

Развивать дело помогает национальный проект. Георгий Семихов не раз обращался за господдержкой, участвовал во всероссийских выставках «Мир детства» и «Ладья. Зимняя сказка», получал маркетинговые услуги, сертификацию, патентно-лицензионное сопровождение. Основатель предприятия активно посещает образовательные мероприятия центра.