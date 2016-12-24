В столице Мордовии 29 июня на Советской площади пройдет молодежный фестиваль

Молодежь Мордовии вместе с жителями и гостями региона встретит праздник 29 июня в городе Саранске на Советской площади. В рамках него запланирована яркая фестивальная программа, работа интерактивных площадок, проведение мастер-классов и лекториев, фотозоны и гастрономический фудкорт.

Хедлайнерами концертной программы Дня молодежи в Мордовии станут поп-рок группа «Корни» и победитель проекта «Песни» на ТНТ, артист лейбла Black Star, рэп-исполнитель SLAME.

Участие в Дне молодежи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на официальном сайте.

Мероприятия пройдут с 15:00 по 22:30. Подробная афиша также размещена на сайте.