В столице Мордовии 29 июня на Советской площади пройдет молодежный фестиваль

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Молодежь Мордовии вместе с жителями и гостями региона встретит праздник 29 июня в городе Саранске на Советской площади. В рамках него запланирована яркая фестивальная программа, работа интерактивных площадок, проведение мастер-классов и лекториев, фотозоны и гастрономический фудкорт.
Хедлайнерами концертной программы Дня молодежи в Мордовии станут поп-рок группа «Корни» и победитель проекта «Песни» на ТНТ, артист лейбла Black Star, рэп-исполнитель SLAME.
Участие в Дне молодежи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на официальном сайте.
Мероприятия пройдут с 15:00 по 22:30. Подробная афиша также размещена на сайте.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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