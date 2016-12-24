В МВД по РМ на брифинге рассказали о рисках «дропперства»

В пресс-центре МВД по РМ прошел брифинг, в ходе которого рассматривались различные аспекты криминальных устремлений дистанционных мошенников и способы защиты граждан от атак аферистов.

Участниками мероприятия выступили старший оперуполномоченный отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РМ Александр Ведяшов, начальник отдела безопасности и защиты информации отделения Национального банка в РМ Александр Петров и член Общественного совета при МВД по РМ Алексей Ширманов.

Как отмечалось на брифинге, за пять месяцев 2024 года в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о совершенном мошенничестве и краже денежных средств с банковского счета обратились более 500 местных жителей. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 160 миллионов тысяч рублей.

«Только за май в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств мошенническим путем обратились более 80 граждан», - отметил Александр Ведяшов.

Несмотря на постоянные предупреждения не доверять неизвестным лицам и не следовать их указаниям, в полицию продолжают поступать заявления от жителей, которые сообщают о хищении у них денежных средств под различными предлогами. Раскрывать такого рода преступления достаточно тяжело, однако личности подозреваемых устанавливаются, преступников задерживают.

Об отдельном виде мошенничества, «дропперстве», более подробно рассказал представитель Нацбанка Александр Петров. Дропами называют людей, которые используют счета для вывода и снятия похищенных денег. К ним относятся и те, кто самостоятельно снимает деньги с чужих карт и те, кто предоставляет свои карты скупщикам. Кто-то может сознательно участвовать в этом и передавать свои карты мошенникам, а другие даже не подозревают, что их счета используются для вывода средств.

Cхема дропперства выглядит так: человек оформляет на себя банковскую карту и за небольшие деньги передает ее третьим лицам. Затем его карта используется в мошеннических схемах. На нее поступают похищенные у граждан деньги, далее их снимают или переводят на другие карты. Иногда злоумышленники могут не забирать саму карту, но просят предоставить ее реквизиты и коды доступа к онлайн-банкингу.

В основном дропами становятся молодежь, студенты, но в эту преступную схему все чаще стали втягивать подростков, так как с 14 лет они могут оформить банковскую карту с разрешения родителей.

Сегодня существует несколько вариантов вовлечения людей в дропперство. Мошенники могут распространять рекламу в социальных сетях под видом банков, которым якобы для выполнения плана продаж нужно оформить карту, а затем передать ее третьему лицу за вознаграждение. Затем может включиться сетевой маркетинг - человеку предлагают еще некоторую сумму денег за то, что он приведет друга с картой. Таким способом людей, и особенно подростков, втягивают в дропперство.

Также злоумышленники могут предлагать мнимое трудоустройство. Людям предлагают стать администратором лотереи и якобы отправлять выигрыш победителям. На самом деле банковская карта используется для вывода похищенных денег.

Участие в дропперстве опасно тем, что молодые люди, которые погнались за сиюминутной выгодой, могут стать соучастниками хищения и понести уголовную ответственность.

Кроме этого, существует еще один риск. На пользователя карты через недобросовестных кредиторов могут оформить займы, отдавать которые придется ее владельцу.

Также, если человек когда-либо был задействован в дропперской схеме, в дальнейшем ему могу отказать в предоставлении банковских услуг. Человек не сможет расплачиваться любой своей банковской картой и снимать деньги с нее в банкомате, пользоваться мобильным или интернет-банком. Получить средства со своего счета он сможет только непосредственно в отделении банка, предъявив паспорт.

Член общественного совета Алексей Ширманов подчеркнул, что на сегодняшний день самым распространенным способом мошенничества является бесконтактный, при котором цель злоумышленника – получить персональные данные карты и похитить денежные средства с использованием высоких технологий. Преступники используют профессиональные банковские термины, умеют грамотно построить разговор и у потерпевшего совершенно не остается времени на принятие правильного решения. В случае поступления звонка необходимо прервать разговор и перезвонить по официальному номеру банковского учреждения или, по возможности, лично обратиться в ближайший официальный офис банка.