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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
По информации Росприроднадзора по РМ и Нижегородской области, в Ромодановском районе Мордовии загорелся полигон ТКО, который эксплуатирует МУП «Коммунальник». Сотрудники ведомства оперативно выехали на место происшествия -площадь возгорания составила 250 кв. м., открытых очагов горения уже не наблюдалось. По данным МЧС, причина пожара — тепловое самовозгорание бытового мусора.
В МУП «Коммунальник» было направлено предостережение – предприятие обязано принять меры, чтобы не допустить повторного возгорания.
Сообщается, что в настоящее время готовятся материалы в прокуратуру республики для согласования внеплановой проверки предприятия.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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