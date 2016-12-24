По информации Росприроднадзора по РМ и Нижегородской области, в Ромодановском районе Мордовии загорелся полигон ТКО, который эксплуатирует МУП «Коммунальник». Сотрудники ведомства оперативно выехали на место происшествия -площадь возгорания составила 250 кв. м., открытых очагов горения уже не наблюдалось. По данным МЧС, причина пожара — тепловое самовозгорание бытового мусора.



В МУП «Коммунальник» было направлено предостережение – предприятие обязано принять меры, чтобы не допустить повторного возгорания.

Сообщается, что в настоящее время готовятся материалы в прокуратуру республики для согласования внеплановой проверки предприятия.