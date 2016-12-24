В Саранске благоустраивают общественное пространство

В Саранске преображается общественное пространство на ул. Гожувской и сквер около здания Администрации Октябрьского района. Работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Благоустроить именно эту территорию решили жители города. В 2023 году площадь на ул. Гожувской стала лидером голосования, за ее обновление высказались свыше 17 тысяч человек.

Сейчас рабочие проводят устройство поребриков тротуара, прокладывают кабельные линии, засыпают грунт под игровые площадки. На площади трудятся 11 специалистов, работы выполняет подрядчик – ООО «ТСК Вектор».

По завершении благоустройства общественное пространство украсят малые архитектурные формы, аллеи и цветники. Любители активного отдыха смогут заниматься на спортивных площадках. Для ценителей спокойных прогулок проложат уютные пешеходные дорожки. На площади также проведут новое освещение, установят скамейки и детские площадки.