В Мордовии выберут лучшего таксиста

По сообщению Госкомтранса РМ, в Мордовии 13 августа впервые пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».



Соревнования развернутся на территории Саранского аэропорта. Водителям предстоит посоревноваться в знаниях ПДД, закона о такси и истории Мордовии.

Самая зрелищная часть конкурса – практический тур, где участники продемонстрируют отточенное водительское мастерство. На автодроме конкурсанты выполнят задания со стаканом воды на крыше автомобиля - «бокс», «змейка задним ходом», параллельная парковка, круг, «стоп-линия».

Особое место будет уделено детской безопасности. Организаторы предусмотрели специальные испытания - «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».



Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно на официальном сайте: https://clck.ru/PXDoX



Водители такси, занявшие первые три места, разделят между собой 30 тысяч рублей от организаторов. Победитель отправится на финал конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. Перелет и проживание - за счет организаторов.

За победу в финале определен главный приз в 300 тысяч рублей и легковой автомобиль.