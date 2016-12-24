В Мордовии выберут лучшего таксиста

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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
По сообщению Госкомтранса РМ, в Мордовии 13 августа впервые пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».
Соревнования развернутся на территории Саранского аэропорта. Водителям предстоит посоревноваться в знаниях ПДД, закона о такси и истории Мордовии.
Самая зрелищная часть конкурса – практический тур, где участники продемонстрируют отточенное водительское мастерство. На автодроме конкурсанты выполнят задания со стаканом воды на крыше автомобиля - «бокс», «змейка задним ходом», параллельная парковка, круг, «стоп-линия».
Особое место будет уделено детской безопасности. Организаторы предусмотрели специальные испытания - «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».
Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно на официальном сайте: https://clck.ru/PXDoX
Водители такси, занявшие первые три места, разделят между собой 30 тысяч рублей от организаторов. Победитель отправится на финал конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. Перелет и проживание - за счет организаторов.
За победу в финале определен главный приз в 300 тысяч рублей и легковой автомобиль.
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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