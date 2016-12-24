Нацпроект готов помочь социальным предпринимателям Мордовии

В рамках Недели социального предпринимательства по профильному национальному проекту Минэкономразвития РФ и центры «Мой бизнес» запустили медиапроект, который знакомит с предпринимателями из других регионов и дает возможность обменяться опытом и бизнес-идеями.

Акцию поддержало региональное Министерство экономики, торговли и предпринимательства совместно с Центром «Мой бизнес» Мордовии.

Сегодня речь пойдет о социальном предпринимателе из Алтайского края. История успеха Марины Ветровой и ее отношение к любимому делу - хороший пример для всех, в том числе и для социально ориентированных предпринимателей Мордовии, планирующих открыть свое дело. Например, помогать детям и взрослым с ОВЗ, тем кому трудно без помощи, внимания и любви. В свою очередь Центр «Мой бизнес» всегда готов оказать все необходимые для этого меры господдержки в режиме «одного окна».

Социальный предприниматель из города Бийска, Алтайского края 15 лет практикует ЛФК-занятия для детей и взрослых с ОВЗ, а также участников СВО. С 2020 года во время пандемии начала проводить онлайн-ЛФК. После завершения карантина на процедурах осталось много детей и взрослых. Сейчас у Марины Ветровой свой ЛФК-центр, где работают высококвалифицированные сотрудники с медицинским образованием, а для посетителей подготовлен ряд физкультурно-оздоровительных процедур.

Стоит отметить, что господдержка не раз помогала социальному предпринимателю. Грант, изготовление информационных материалов, участие в обучающих и просветительских мероприятиях - далеко не весь перечень услуг, которыми в рамках нацпроекта воспользовалась Марина Ветрова.