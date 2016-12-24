В Саранске главбух детсада выслушала приговор за махинации с зарплатой

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
По информации прокуратуры РМ, 41-летняя жительница Саранска была признана судом виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, работая в должности главного бухгалтера одного их детских садов мордовской столицы, дама неправомерно начисляла себе завышенную заработную плату. Таким образом, в период с 25.08.2021 года по 13.10.2022 года она незаконно получила более 200 тысяч рублей.
Отмечается, что ущерб подсудимая возместила. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил женщину к штрафу в размере 350 тысяч рублей.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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