В Саранске главбух детсада выслушала приговор за махинации с зарплатой

По информации прокуратуры РМ, 41-летняя жительница Саранска была признана судом виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, работая в должности главного бухгалтера одного их детских садов мордовской столицы, дама неправомерно начисляла себе завышенную заработную плату. Таким образом, в период с 25.08.2021 года по 13.10.2022 года она незаконно получила более 200 тысяч рублей.

Отмечается, что ущерб подсудимая возместила. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил женщину к штрафу в размере 350 тысяч рублей.