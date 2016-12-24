В Мордовии полицейские задержали двух «музыкальных» сельских воров

Как сообщает МВД по РМ, в Зубово-Полянском районе возбуждено уголовное дело в отношении двоих 26-летних жителей села Мордовская Поляна. Криминальный дуэт ровесников попался на краже музыкальных инструментов из частного дома.

В ходе дознания было установлено, что во время распития спиртного парни решили проникнуть в один из домов, где хозяева часто отсутствуют, и пошарить там в поисках ценных вещей. Удостоверившись, что рядом никого нет, молодые люди взломали входной замок двери и проникли в жилище.

Незваные гости, очевидно, сочли самыми ценными вещами музыкальные инструменты - в одной из комнат они обнаружили баян и гитару, которые забрали с собой с целью дальнейшей продажи.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности воров и задержали. Музыкальные инструменты у них были изъяты.

Вину в содеянном подельники полностью признали. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.