В Мордовии полицейские задержали двух «музыкальных» сельских воров

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Как сообщает МВД по РМ, в Зубово-Полянском районе возбуждено уголовное дело в отношении двоих 26-летних жителей села Мордовская Поляна. Криминальный дуэт ровесников попался на краже музыкальных инструментов из частного дома.
В ходе дознания было установлено, что во время распития спиртного парни решили проникнуть в один из домов, где хозяева часто отсутствуют, и пошарить там в поисках ценных вещей. Удостоверившись, что рядом никого нет, молодые люди взломали входной замок двери и проникли в жилище.
Незваные гости, очевидно, сочли самыми ценными вещами музыкальные инструменты - в одной из комнат они обнаружили баян и гитару, которые забрали с собой с целью дальнейшей продажи.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности воров и задержали. Музыкальные инструменты у них были изъяты.
Вину в содеянном подельники полностью признали. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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