В Мордовии стартует профориентационная неделя «Все для СВОих»

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
С 25 по 27 июня в Мордовии на базе территориальных отделов службы занятости населения пройдут профориентационные мероприятия для участников СВО и членов их семей
Специалисты центров занятости проведут тренинги, семинары-практикумы, научат составлять резюме, эффективно общаться с работодателями, помогут подобрать подходящую образовательную программу.
«Профориентация для участников СВО и их родных, помогает разобраться в собственной карьере, пересмотреть свои навыки и, как следствие, получить предложения о работе, которые будут соответствовать ожиданиям. Если в ходе беседы с карьерным консультантом человек понимает, что для реализации себя в определенных профессиях ему не хватает знаний и компетенций, тогда одним из шагов в построении карьерного трека становится прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования», - отметил заместитель директора Центра занятости населения РМ Максим Садовников.
Неделя профориентации завершится федеральным этапом Всероссийской ярмарки трудоустройства 28 июня.
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