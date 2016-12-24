В Саранске стартовали межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

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Лучших будут определять по итогам состязаний 28 команд из 14 регионов Приволжского федерального округа. Победители представят округ на всероссийских соревнованиях.
Как сообщает МЧС по РМ, в первый соревновательный день, 24 июня, ребята показали свою подготовку на дистанции «Пожарная эстафета» и выступили с творческими «Визитными карточками».
В «Пожарной эстафете» юным огнеборцам предстояло максимально быстро облачиться в экипировку пожарного, связать двойную спасательную петлю, преодолеть забор, пробежав по буму соединить рукавные линии и потушить возгорание из огнетушителя. Все этапы требовалось пройти без ошибок, чтобы не получить штрафы.
Впереди у команд еще несколько дисциплин, среди которых проведение поисково-спасательных работ, преодоление полосы препятствий и т.д.
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