В Саранске стартовали межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

Лучших будут определять по итогам состязаний 28 команд из 14 регионов Приволжского федерального округа. Победители представят округ на всероссийских соревнованиях.

Как сообщает МЧС по РМ, в первый соревновательный день, 24 июня, ребята показали свою подготовку на дистанции «Пожарная эстафета» и выступили с творческими «Визитными карточками».

В «Пожарной эстафете» юным огнеборцам предстояло максимально быстро облачиться в экипировку пожарного, связать двойную спасательную петлю, преодолеть забор, пробежав по буму соединить рукавные линии и потушить возгорание из огнетушителя. Все этапы требовалось пройти без ошибок, чтобы не получить штрафы.

Впереди у команд еще несколько дисциплин, среди которых проведение поисково-спасательных работ, преодоление полосы препятствий и т.д.