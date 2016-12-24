В Мордовии 60-летняя женщина погибла при попытке остановить иномарку

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По информации Госавтоинспекции республики, трагический инцидент произошел 23 июня в селе Старая Самаевка Ковылкинского района. Здесь в 13:45 на улице Сире Веле 63-летний мужчина, по предварительным данным, поставил «Хендай Солярис» на стоянку, не предприняв мер исключающих самопроизвольное движение автомашины.
Автомобиль покатился и совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая пыталась самостоятельно остановить транспортное средство. В результате ДТП пострадавшая с различными травмами скончалась в машине скорой медицинской помощи при транспортировке в Ковылкинскую ЦРБ.
Отмечается, что забывчивый водитель был трезвым.
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