В Мордовии ведется работа по борьбе с онкологическими заболеваниями

В Мордовии проводятся мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Так, в регионе открыты 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Они функционируют на базе Республиканской клинической больницы №5, Комсомольской центральной районной больницы, Республиканского онкологического диспансера (г. Саранск ЦАОП № 1 и г. Краснослободск ЦАОП № 2).

Продолжается переоснащение лечебных учреждений медицинским оборудованием. В Республиканский онкологический диспансер поступил аппарат для контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы и системой рентгеновской визуализации.

Большое внимание уделяется информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и осуществлению кадровой подготовки специалистов для укомплектования центров амбулаторной онкологической помощи.

Также оказывается психосоциальная поддержка и реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями.