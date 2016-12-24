Нацпроект помогает бизнесу Мордовии осваивать торговлю в интернете

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный бизнес имеет возможность наиболее эффективно и быстро продвигать свои товары и услуги в интернете.



Специалисты Центра «Мой бизнес» не только рассказывают предпринимателям, как заработать деньги, расширить бизнес и привлечь новых клиентов, но и дают практические советы. Сейчас многие компании успешно продвигаются в онлайн-среде, однако не всегда легко выйти на электронные торговые площадки: бумажная волокита, запутанные процессы и необходимость в дополнительных знаниях становятся камнем преткновения.



Теперь у регионального бизнеса есть уникальная возможность воспользоваться бесплатной услугой по выходу на электронные торговые площадки. Обратившись в центр, предприниматели могут:



- получить актуальный анализ готовности к запуску на электронных площадках

- разработать эффективную стратегию продаж

- разместить товары на известных платформах

- научиться пользоваться личным кабинетом

- получить индивидуальное сопровождение и поддержку.



Предложение доступно для субъектов МСП Мордовии. Подать заявку можно по ссылкам:



- для ИП: https://clck.ru/3BGQHU

- для ООО: https://clck.ru/3BGQWd



По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» - 24-77-77.