Артём Здунов обсудил с Анастасией Гришневой вопросы молодежной политики

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с председателем Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасией Гришневой, в ходе которой обсуждались вопросы реализации в регионе молодежной политики.



Анастасия Гришнева рассказала, что с 13 по 17 июня во Владивостоке состоялось Всероссийское семинар-совещание руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию государственной молодежной политики. На совещании были подведены итоги мониторинга за 2023 год. По его итогам Мордовия вновь вошла в ТОП-5 рейтинга в группе с количеством молодежи менее 200 тысяч человек.

Показатели, которые учитывались при составлении рейтинга, отражали развитие инфраструктуры, добровольчества, патриотического воспитания, работы с подрастающим поколением. Это результат слаженной работы республиканской команды.



На совещании обсуждалось наполнение нового национального проекта «Молодежь и дети», который начнет свою работу в 2025 году. Оператором этого нацпроекта является «Росмолодежь».



На встрече также обсудили участие республики в федеральных проектах Движения Первых. Мордовия активно работает по этому направлению. «В конце ноября в Саранске состоится всероссийский финал чемпионата по оказанию первой помощи. Сейчас во всех субъектах страны стартует региональный отбор. Мы тоже готовим команду», - сказала Анастасия Гришнева.



Глава Мордовии отметил важность этой работы. «Мы должны максимальное количество людей обучить оказанию первой помощи. Мы занимаемся этим, к нам приезжают специалисты Минздрава России. Давайте обучим школы, учреждения СПО, вузы», - сказал Артём Здунов.



Как отметила Анастасия Гришнева, сделать это получится благодаря подготовленным региональным инструкторам, желанию обучающихся региона принимать участие в проекте и поддержке федерального аппарата Движения Первых.