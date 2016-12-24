На дороге под Саранском произошло массовое ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 23 июня в 17:20 на 8 км автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» 39-летний мужчина за рулем автомашины «Киа Рио» спровоцировал своим безрассудным маневром массовое ДТП.

По предварительным данным, этот товарищ допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2112». После этого последовали столкновения с «Ладой Гранта», которая двигалась со встречного направления прямо, с автомашиной «Форд Мондео» и с автомашиной «Рено Сандеро», которая ехала позади в попутном направлении.

Водитель автомашины «Ниссан Х-Трейл», чтобы не попасть в ДТП, применил экстренное торможение, но не справился с управлением и врезался в столб.

В результате водитель «Киа Рио» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков. 23-летний водитель и 21-летняя пассажирка «Форд Мондео» с различными травмами были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу № 4. У водителей взяли кровь на анализ.

Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков отметил в телеграм:

«Эта трагедия еще раз напоминает нам о том, как важно быть ответственными участниками дорожного движения и соблюдать ПДД. Каждый из нас имеет обязанность заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих на дороге».