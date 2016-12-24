В Саранске открылся первый инклюзивный бассейн

По информации Минспорта РМ, занятия для детей в возрасте до 4 лет организованы в спорткомплексе «Мордовия». Здесь малыши с нарушениями в моторном развитии будут заниматься с опытными инструкторами и постепенно улучшать двигательные навыки.



Бассейн полностью оборудован для занятий с особенными детьми. Это и высокий уровень очистки воды, и оснащение страховочными поручнями и специальными игрушками. В планах - приобретение подъемника для ребят, которые не могут ходить самостоятельно.



В Министерстве спорта отмечают, что методика аквареабилитации основана на врожденной способности человека двигаться в воде. Во время занятий тренируется плавательный рефлекс. Вода не дает мышцам перетрудиться, при этом мозг посылает телу сигнал о необходимости удерживать себя на плаву. Это дает мощный импульс для восстановления рефлексов опоры, хватания и движения.



Открытие бассейна и занятия для ребят с ОВЗ — идея фонда «Сила добра». Его проект «По волнам» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.