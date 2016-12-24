В Саранске росгвардейцы задержали покупателя с чужой банковской картой

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Мордовия задержали местного жителя по подозрению в хищении денежных средств с банковской карты.
Около пяти часов вечера, находясь на маршруте патрулирования, к дежурному экипажу Росгвардии обратилась девушка. Она только что потеряла банковскую карту в магазине, и на ее телефон тут же стали приходить оповещения о списании денежных средств.
Личность причастного к преступлению росгвардейцы установили после просмотра записей системы видеоконтроля и выяснили, что предполагаемый злоумышленник находится на территории торгового комплекса.
В результате оперативных действий правоохранители задержали гражданина 1968 года рождения. При наружном досмотре личных вещей у него была обнаружена банковская карта, принадлежащая потерпевшей.
Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии доставили злоумышленника в отдел полиции.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности