В Саранске росгвардейцы задержали покупателя с чужой банковской картой

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Мордовия задержали местного жителя по подозрению в хищении денежных средств с банковской карты.

Около пяти часов вечера, находясь на маршруте патрулирования, к дежурному экипажу Росгвардии обратилась девушка. Она только что потеряла банковскую карту в магазине, и на ее телефон тут же стали приходить оповещения о списании денежных средств.

Личность причастного к преступлению росгвардейцы установили после просмотра записей системы видеоконтроля и выяснили, что предполагаемый злоумышленник находится на территории торгового комплекса.

В результате оперативных действий правоохранители задержали гражданина 1968 года рождения. При наружном досмотре личных вещей у него была обнаружена банковская карта, принадлежащая потерпевшей.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии доставили злоумышленника в отдел полиции.