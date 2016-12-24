Житель Саранска накатал ложный донос, чтобы не платить по кредитам

Как сообщает МВД по РМ, суд в Мордовии вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Саранска за заведомо ложный донос и мошенничество в сфере кредитования.

В феврале 2024 года этот деятель обратился в полицию с жалобой, что ему стали поступать сообщения и звонки от коллекторов с требованием произвести оплату долгов по микрозаймам. При этом он утверждал, что кредиты в микрофинансовых организациях на свое имя не оформлял.

В ходе проверки обстоятельств выяснилось, что с 26 октября по 13 ноября прошлого года заявитель лично приходил в кредитные организации и оформил пять займов на общую сумму 55 648 рублей. Выплачивать долги он не захотел и решил обратиться в полицию с заведомо ложным сообщением.

В ходе следствия свидетели подтвердили недостоверность показаний незадачливого махинатора – фигурант дела был вынужден признаться, что совершил ложный донос. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ.