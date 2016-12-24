В Мордовии двое демобилизованных участников СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий

Репортер

Двое демобилизованных участников спецоперации из Дубенского района Мордовии при содействии регионального филиала фонда «Защитники Отечества» получили удостоверения ветеранов боевых действий.

Как сообщается, Виктор Владимиров и Анатолий Девяткин служили в хозяйственном взводе роты материально-технического обеспечения. Виктор Владимиров служил по контракту, Анатолий Девяткин был призван в ряды действующей армии в ходе частичной мобилизации. Оба были уволены в запас по достижению предельного возраста службы.

Демобилизованные бойцы обратились к социальному координатору Марине Герасимовой с просьбой оказать содействие в получении ветеранских удостоверений. Выяснилось, что у мужчин собран не полный пакет подтверждающих документов. Сотрудница фонда помогла составить и направить запросы командирам войсковых частей с просьбой предоставить недостающие бумаги в военный комиссариат по месту жительства.

Ведомство оперативно отреагировало на запросы и выслало подтверждающие справки. На днях Виктор Владимиров и Анатолий Девяткин получили удостоверения ветеранов боевых действий.

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