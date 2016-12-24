В Мордовии двое демобилизованных участников СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий

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Двое демобилизованных участников спецоперации из Дубенского района Мордовии при содействии регионального филиала фонда «Защитники Отечества» получили удостоверения ветеранов боевых действий.
Как сообщается, Виктор Владимиров и Анатолий Девяткин служили в хозяйственном взводе роты материально-технического обеспечения. Виктор Владимиров служил по контракту, Анатолий Девяткин был призван в ряды действующей армии в ходе частичной мобилизации. Оба были уволены в запас по достижению предельного возраста службы.
Демобилизованные бойцы обратились к социальному координатору Марине Герасимовой с просьбой оказать содействие в получении ветеранских удостоверений. Выяснилось, что у мужчин собран не полный пакет подтверждающих документов. Сотрудница фонда помогла составить и направить запросы командирам войсковых частей с просьбой предоставить недостающие бумаги в военный комиссариат по месту жительства.
Ведомство оперативно отреагировало на запросы и выслало подтверждающие справки. На днях Виктор Владимиров и Анатолий Девяткин получили удостоверения ветеранов боевых действий.
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