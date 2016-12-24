В Рузаевском районе по нацпроекту отремонтировали не ту дорогу

В Рузаевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщается, администрации Пайгармского сельского поселения в 2020 году в рамках нацпроекта было выделено более 11 миллионов рублей на ремонт автодороги по ул. Центральная.

Однако подрядной организацией вопреки условиям заключенного с сельской администрацией контракта асфальтовое полотно обновили на другой улице. Местные власти эти работы приняли и оплатили, хотя они были проведены без проектно-сметной документации и без всякой проверки их стоимости.

В результате фактического неисполнения муниципального контракта по ремонту дороги по Центральной улице сельскому поселению причинен ущерб на сумму свыше 11,4 млн рублей.

По данному факту органом следствия возбуждено и расследуется уголовное дело. В целях восстановления нарушенных прав муниципального образования прокуратура республики обратилась в арбитражный суд с иском к подрядчику о полном возмещении причиненного ущерба.