В Мордовии в День молодежи запретят продажу алкоголя

Как сообщает Минэкономики РМ, 29 июня в связи с проведением Дня молодежи на всей территории Мордовии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.



Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Напомним, 29 июня в Саранске на Советской площади развернется уличный фестиваль «Место Молодежи». Здесь запланирована работа интерактивных площадок, проведение мастер-классов и тренингов. На главной сцене фестиваля состоится концерт молодежных исполнителей, пройдут DJ-сеты.