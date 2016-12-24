В Темникове по решению суда снесут шесть пустующих аварийных домов

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Прокуратура Темниковского района Мордовии провела проверку исполнения жилищного законодательства и выявила нарушения.
По данным надзорного ведомства, в рамках исполнения региональной программы в 2023 году в Темникове были расселены жильцы шести аварийных многоквартирных домов. Однако своевременных мер к сносу строений городской администрацией не принималось.
Вместе с тем аварийные здания на центральных улицах города представляют угрозу жизни и здоровью граждан.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным иском о возложении на администрацию Темниковского городского поселения обязанности ограничить доступ к аварийным расселенным домам и снести их.
Требования прокурора судом были удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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