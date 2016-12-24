В Темникове по решению суда снесут шесть пустующих аварийных домов

Прокуратура Темниковского района Мордовии провела проверку исполнения жилищного законодательства и выявила нарушения.

По данным надзорного ведомства, в рамках исполнения региональной программы в 2023 году в Темникове были расселены жильцы шести аварийных многоквартирных домов. Однако своевременных мер к сносу строений городской администрацией не принималось.

Вместе с тем аварийные здания на центральных улицах города представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным иском о возложении на администрацию Темниковского городского поселения обязанности ограничить доступ к аварийным расселенным домам и снести их.

Требования прокурора судом были удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.