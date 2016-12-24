В Мордовии отряд «Поиск 13 регион» продолжает ставить указатели в лесу для заблудившихся

В Мордовии волонтеры отряда «Поиск 13 регион» продолжают реализацию своего проекта «Выход есть». В лесном массиве Краснослободского района они установили дополнительно 20 стрелок-указателей.

Стрелки размещаются в наиболее проблемных лесных массивах, на тропах, просеках, границах лесов. Их цель - помочь заблудившимся людям сориентироваться на местности и добраться до ближайших населенных пунктов. При наличии мобильной связи они также могут назвать экстренным службам номер указателя, координаты которого внесены в единую базу.

Указатели уже установлены в Ардатовском, Кочкуровском, Краснослободском, Старошайговском и Темниковском районах республики.

Работа проводится с сентября прошлого года в рамках проекта «Выход есть», который выиграл в конкурсном отборе на предоставление из республиканского бюджета Мордовии грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на развитие гражданского общества.