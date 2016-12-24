Мордовия присоединилась к Всероссийской акции «Огненные картины войны»

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Саранске на площади Победы прошла Всероссийская акция «Огненные картины войны». В память о защитниках Отечества из сотен горящих свечей волонтеры, студенты, молодежь и ветераны Мордовии выложили изображение журавлиного клина.



Белый журавль - символ памяти павших на полях Великой Отечественной войны. И особый символ для нашей республики. Древнее мордовское поверье гласит, что люди произошли от священной птицы - журавля, чей след навечно запечатлелся в небе созвездием «Каргонь ки». Согласно легенде, все те, кто жил, кто живет, и кто потом придет - будут звездочками на этой «Журавлиной дороге».



Память погибших защитников страны почтили минутой молчания. После акции представители общественных, молодежных и ветеранских организаций региона возложили цветы к памятнику воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы войны.



«С женой и дочкой не смогли пройти мимо такого события. В нынешнее напряженное время подобные патриотические акции особенно нужны. Они объединяют и напоминают, как важно помнить тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, за наше будущее, выдержал тяготы войны, проявил героизм и мужество», - сказал житель Саранска Петр Куляшов.



Напомним, акция «Огненные картины войны» проходит по всей стране ежегодно. Мордовия присоединилась к ней в четвертый раз.