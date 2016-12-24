МГУ им. Н.П. Огарева подписал соглашение с Донецким музеем

21 июня Мордовский госуниверситет подписал соглашение о сотрудничестве с Донецким республиканским краеведческим музеем. Это облегчит совместную работу по организации выставок и мероприятий.

Со стороны университета соглашение подписал ректор Дмитрий Глушко, со стороны музея — его генеральный директор Марина Максимчук. Она отметила, что для музея очень важно быть в партнерстве с вузами, чтобы иметь возможность организовывать выставки по всей России.

В 2023 году заведующая Музейным комплексом университета Наталья Прасалова организовала взаимодействие с Донецким республиканским краеведческим музеем. В электронном виде вуз получил 14 выставок. Работа по заключению соглашения о сотрудничестве между университетом и музеем затруднялась постоянно меняющейся обстановкой на территории ДНР. Благодаря участию в организации переговоров Координационного центра Донецкой академии управления и государственной службы соглашение удалось подписать.

«Цель соглашения, прежде всего — рассказывать правду через творчество, картины, рисунки. Сейчас вся страна борется против страшного зла, важно об этом говорить, показывать молодому поколению, что будет если с ним не бороться», — подчеркнул Дмитрий Глушко.

Одна из выставок «Донбасс-колыбель народов» была открыта 3 сентября 2023 года в Огарев Арене ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Две выставки музея «Листая фронтовые письма» и «22 июня 1941» откроются в Огарев Арене уже завтра в памятный день.