В Мордовии пожилая женщина отдала аферистам 200 тысяч рублей за «лекарственную компенсацию»

Как сообщает МВД по РМ, в начале июня к полицейским в Ковылкинском районе с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя женщина.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил некий представитель медицинской организации, в которой она некоторое время назад покупала лекарства. Мужчина сообщил, что в партии препаратов найдены вредные для организма тяжелые металлы. Фирма-производитель не желает по этой причине терять лицензию, поэтому было принято решение о выплате всем покупателям денежной компенсации.

Но чтобы получить сертификат на эту компенсацию, требовалось выполнить ряд финансовых условий - оплатить его депонирование в банке, доставку в Ковылкино и т.д. Сначала женщина перечислила на указанный ей счет 47 тысяч рублей. Потом выяснилось, что нужно заплатить еще 67 тысяч.

Пенсионерка посоветовалась со своей дочерью и по ее совету обратилась за помощью в органы внутренних дел.

Но через несколько дней потерпевшей снова поступил звонок от неизвестного, который вновь рассказал женщине, что ей положена компенсация за некачественные лекарства, для получения которой необходимо перевести на определенный счет 45 тысяч рублей. Несмотря на проведенную профилактическую работу пенсионерка перечислила деньги. А спустя еще четыре перевела тем же мошенникам и вовсе 77 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению денег.

МВД по РМ призывает граждан регулярно рассказывать пожилым родственникам о возможных мошеннических схемах и рассмотреть возможность хранения их сбережения в безопасности.