В Саранское художественное училище поступит новое оборудование

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Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова ждет поставку нового оборудования. В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на обновление материально-технической базы учебного заведения направлено более 3 млн рублей.
Художественное училище основано в 1977 году. Студенты здесь проходят обучение по трем программам: «Дизайн», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство». Долгие годы в учебном заведении не проводилось обновления технических средств, поэтому к выбору нового оборудования подошли тщательно.
В рамках программы «Декоративно-прикладное искусство» обучающиеся создают национальные костюмы. На занятиях им необходимы большой раскройный стол и профессиональная гладильная система. А также манекены для демонстрации готовых изделий.
Выставки работ студентов всегда проходят с музыкальным сопровождением. Раньше оборудование и инструменты для этого брали в аренду, что очень накладно для учебного заведения. Было принято решение заказать собственное музыкальное оборудование. Колонки, микрофоны и стойки под них уже закуплены. Сейчас ждут поставку двух гитар, усилителя и сабвуфера. Планируется для музыкального сопровождения различных мероприятий приглашать студентов училища им. Л.П. Кирюкова.
Также в этом году должны поступить новые мольберты и обогревательные системы.
Благодаря новому оборудованию преподаватели училища смогут разнообразить и улучшить образовательный процесс.
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