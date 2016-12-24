Предприниматели Мордовии благодаря нацпроекту узнали, как строить прибыльный бизнес

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Центре прошла бесплатная бизнес-игра «Где мои деньги?». Она организована в рамках Недели социального предпринимательства.

Разобраться с актуальными проблемами развития бизнеса помогла известный спикер Оксана Зеленова – предприниматель со стажем и бизнес-наставник.

Оксана начала заниматься предпринимательством 27 лет назад. Являлась собственником медицинских центров, работала финансовым директором семейного бизнеса в Нижегородской области и вывела алгоритм выстраивания системного бизнеса.

Оксана Зеленова — сертифицированный коуч и психолог. Она является бизнес-наставником в сферах сопровождения и консультирования, проведя уже более 700 консультаций. В ее послужном списке 20 успешных кейсов в наставничестве и 17 стратегических сессий.

На конкретных примерах она рассказала предпринимателям о дальнейшем развитии их бизнеса, помогла определить перспективные направления, сформировать план. Затронула и тему адаптации к экономическим изменениям современного мира.

Участники прошли четыре этапа и через анализ своего дела, разобрали сущность каждого отдельно взятого бизнеса, механизмы управления, специфику продвижения, потенциал инфраструктуры. Все это помогло в игровой форме увидеть, где предприниматель теряет прибыль, на конкретных примерах выявить слепые зоны и возможности роста.