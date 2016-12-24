Медики Ельниковской поликлиники пожаловались прокурору на сокращение штатов

21 июня исполняющий обязанности прокурора республики Владимир Ерофеев в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием граждан.

С коллективным обращением о принятии мер в связи с нарушениями трудового законодательства при сокращении на прием обратились медицинские работники Ельниковской поликлиники Краснослободской ЦРБ. Со слов заявителей, сокращению подверглись самые востребованные штатные единицы поликлинического отделения, что лишает жителей района возможности получать своевременную и качественную медицинскую помощь.

Как отмечают в надзорном ведомстве, по поступившей жалобе организована проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль.