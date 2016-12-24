В Мордовии ветераны СВО провели встречи с детьми в пришкольных лагерях

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Как сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», в пришкольный лагерь «Дружба» Старошайговского района пришли ветераны СВО Николай Кашкин и Евгений Лошкарёв. Они сделали детям подарок - купили билеты на кинопоказ детского приключенческого фильма в кинозал районного центра культуры. Перед сеансом ребята рисовали с помощью интерактивного песка в модульной библиотеке, играли в настольные игры и читали книжки. А самое интересное они увидели в кинозале. Фильм рассказал о приключениях трех сестер, которые приехали на каникулы в столицу России.
Пришкольный лагерь «Орлята» в Атюрьевском районе посетил ветеран спецоперации Павел Васькин. Он рассказал детям о себе и боевых товарищах. Встреча заинтересовала ребят, и они задали гостю множество вопросов. Школьников интересовало все - от массы боевой техники до быта российских солдат.
В Ельниковском районе пришкольный лагерь «Солнышко» посетил ветеран Максим Царев. Он пообщался с учителями и провел зарядку для ребят. Дети старательно повторяли упражнения, чтобы не отставать от бойца.
В пришкольный лагерь Поселковской школы Атяшевского района пришли ветераны СВО Юрий Фролкин и Максим Кильдюшкин. Они провели зарядку и спортивные игры для детей. В качестве подарков школьники получили сладкие призы.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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