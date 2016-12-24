В мордовскую колонию пытались переправить шесть смартфонов в контейнере с двойным дном

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.
Как сообщается, в лечебном исправительном учреждении №19 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 2 годам лишения свободы, сотрудниками было обнаружено и изъято 6 мобильных телефонов, спрятанных во втором дне контейнера со сгущенным молоком.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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