В мордовскую колонию пытались переправить шесть смартфонов в контейнере с двойным дном

В исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Как сообщается, в лечебном исправительном учреждении №19 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 2 годам лишения свободы, сотрудниками было обнаружено и изъято 6 мобильных телефонов, спрятанных во втором дне контейнера со сгущенным молоком.