Россияне считают, что в современном мире получение высшего образования является обязательным

В России, в том числе и в нашей республике, стартовала приемная кампания в вузы. По этому случаю социологическое агентство «Вебер» представило результаты исследования, в котором 1 200 россиян поделились своими мнениями о высшем образовании.

Напомним, что «Вебер» является совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Для проведения онлайн-опросов применяется классический подход в сочетании с современными цифровыми инструментами.

В ходе исследования 87% респондентов заявили, что сегодня высшее образование для человека является обязательным или желательным. Все они хотели бы, чтобы их дети и внуки в будущем получили дипломы. Среди преимуществ высшего образования опрошенные выделили высокие шансы на построение успешной карьеры, возможность получать увеличенный доход и повышенные шансы на трудоустройство.

Также они рассказали, на что сами опирались при выборе будущей специальности. 52% – на интерес к ней, свои способности и призвание, 28% – на востребованность специальности в России и 17% – на советы родителей или родственников.

Интересный факт - 92% все равно придерживаются мнения, что человек без высшего образования может зарабатывать больше, чем выпускник вуза.