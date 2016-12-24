В республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» сотрудник военной прокуратуры провел прием граждан

На вопросы жителей Мордовии в республиканском филиале фонда ответили заместитель военного прокурора Пензенского гарнизона Сергей Богоносцев, представители республиканского военкомата и заместитель руководителя филиала фонда по юридическим вопросам Ольга Филиппова.



На прием обратились 10 человек из разных районов республики - как ветераны спецоперации, так и родственники погибших. Граждан интересовали вопросы получения выплат, наград, денежных довольствий, поиска без вести пропавших.

Сообщается, что по всем вопросам обратившимся были даны компетентные ответы, обращения приняты в работу, будут сделаны запросы в профильные ведомства.



Приемы военным прокурором в филиале фонда будут продолжены. Записаться на прием можно через социального координатора.