В республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» сотрудник военной прокуратуры провел прием граждан

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На вопросы жителей Мордовии в республиканском филиале фонда ответили заместитель военного прокурора Пензенского гарнизона Сергей Богоносцев, представители республиканского военкомата и заместитель руководителя филиала фонда по юридическим вопросам Ольга Филиппова.
На прием обратились 10 человек из разных районов республики - как ветераны спецоперации, так и родственники погибших. Граждан интересовали вопросы получения выплат, наград, денежных довольствий, поиска без вести пропавших.
Сообщается, что по всем вопросам обратившимся были даны компетентные ответы, обращения приняты в работу, будут сделаны запросы в профильные ведомства.
Приемы военным прокурором в филиале фонда будут продолжены. Записаться на прием можно через социального координатора.
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