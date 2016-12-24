В Рузаевке иномарка влетела в «КАМАЗ»

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
По информации Госавтоинспекции республики, 20 июня в Рузаевке в 16:30 на дороге в переулке Титова 31-летний молодой человек за рулем автомобиля «Форд Фокус», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «КАМАЗ».
В результате ДТП водитель, а также 36-летний и 32-летний пассажиры иномарки с различными травмами были госпитализированы в Рузаевскую центральную районную больницу. У водителя «Форд Фокуса» взята кровь на анализ. Водитель «КАМАЗа» за рулем находился трезвым.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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