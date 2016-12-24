В Саранске подросткам предложили более 400 вакансий для временного трудоустройства

В Саранске прошла специализированная ярмарка вакансий для подростков на базе Кадрового центра. Ребятам предложили более 400 вакансий для временного трудоустройства. 20 школьникам выдано направление на работу.

Подростки могут внести свой вклад в благоустройство города и республики, попробовать себя в роли рабочих зеленого строительства, дворников, курьеров, работников кол-центра. Они будут трудиться с понедельника по пятницу от 4 до 7 часов в день. Заработная плата может достигать 11 тысяч рублей. В нее входит ежемесячная выплата в размере 3 222 рублей от Кадрового центра.

«Очень важно приобщать подростков к труду. Во время трудовой деятельности ребята попутно освоят такие понятия, как договорные и экономические отношения с работодателем - в виде заработной платы, почувствуют, что это такое - ответственность за свой труд», - отметила ведущий инспектор отдела по оказанию услуг работодателям Елена Дораева.

Напомним, чтобы поработать во время каникул, подросткам нужно обратиться в Кадровый центр. C ними заключается временный трудовой договор.